Авдеевку, Водяное и Шумы обстреляли из минометов калибром 120 мм, – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня, обстреляв Авдеевку, Водяное и Шумы (Донецкая обл.) из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 11 октября со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В частности, 10 октября, противник совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Авдеевка, Шумы, Водяное применив запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (11 мин) и минометы калибра 82 мм (3 мины).

«Украинская сторона СЦКК призвала представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований, а также оказать влияние на НВФ РФ с целью сохранения достигнутого перемирия», – говорится в сообщении.

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