В полицию Дружковки женщина принесла два гранатомета (Фото)

Жительница Дружковки (Донецкая обл.) обратилась в полицию чтобы сдать противотанковые гранатометы для их дальнейшего уничтожения. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Дружковское отделение Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Напомним, с 1 октября на территории Донецкой области начались профилактические мероприятия по противодействию незаконному распространению оружия и взрывоопасных предметов, а также профилактики преступлений, связанных с ее использованием.

Так на днях в полицию обратилась 82-летняя пенсионерка, которая добровольно выдала правоохранителям два РПГ-22, которые она нашла на свалке неподалеку от «фарфорового завода».

«В связи с этим обращаем внимание граждан на то, что оружие дает преимущества только в боевых действиях, в мирной жизни оно несет прямую угрозу и опасность для жизни и здоровья людей», – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что вследствие обращения с взрывоопасными предметами в 2019 году пострадали 10 человек, 5 из них погибли.

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