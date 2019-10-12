Стало известно сколько людей пересекли линию разграничения на Донбассе в сентябре (Инфографика)

В течение сентября линию разграничения на Востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 млн 180 тыс. 400 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 865 тыс. 800 человек, из КПВВ «Станица Луганская» – 314 тыс. 600 человек. Об этом сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что по сравнению с августом зафиксировано уменьшение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в среднем на 8,01%, а также уменьшение количества пересечений транспортных средств на 7,66%.

КПВВ «Станица Луганская» пересекли 314 тыс. 600 человек и 0 единиц транспортных средств;

КПВВ «Майорское» пересекли 281 тыс. 900 человек и 33 тыс. 800 единиц транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» пересекли 249 тыс. 800 человек и 42 тыс. 700 единиц транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 233 тыс. 000 человек и 43 тыс. 000 единиц транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» пересекли 101 тыс. 100 человек и 22 тыс. 800 единиц транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию международными организациями было доставлено 140 тонн продуктов питания, 89 тонн строительных материалов и 3 тонны медикаментов и медоборудования.

«Граждане Украины, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и тому подобное», – говорится в сообщении.

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