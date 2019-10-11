В «ДНР»: В Донецке мужчина ходит по улице с котом на голове (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке житель ходит по улице с котом, который сидит у него на кепке. Об этом сегодня, 11 октября, сообщают очевидцы в соцстеях.

«Улеглась на кепке, как на мягком диване!» – говорится в сообщении.

В комментариях дончане, в основном, тепло или иронично отреагировали на опубликованные фото:

Дмитрий: «У каждого должен быть друг, и неважно, человек это или кот»;

Владимир: «Это же Киану Ривз!»;

«Kholden Kolfild: «Он хоть в курсе, что у него кот на голове?»;

Таня: «Он с ней все лето ходил, на руках носил, кошка еще котенок была»;

Артем: «Он хоть и бомж, но не бросил животное, как некоторые "распальцованные"»;

Volk Dobry: «Людям стоит поучиться преданности этой кошечки».

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