В Краматорске две женщины попали под колеса автомобиля

Водитель автомобиля совершил наезд на двух пожилых жительниц Краматорска (Донецкая обл.), которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте. По данному факту возбуждено уголовное производство. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Краматорского отдела полиции в 6:02. На место немедленно была направлена ​​карета скорой помощи и следственно-оперативная группа.

При осмотре места происшествия было установлено, что водитель автомобиля «Renault Duster» двигался по проезжей части улицы О. Тихого. В районе перекрестка с улицей Аэроклубная, он совершил наезд на двух женщин-пешеходов, переходивших проезжую часть улицы О. Тихого в неустановленном месте.

В результате аварии 79 и 81-летняя местные жительницы были травмированы. Каретой скорой помощи пострадавшие доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!