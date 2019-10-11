В РФ заявили, что Украина не присылала предложение о миротворцах на неконтролируемом участке границы

В РФ заявили, что Украина не присылала предложение о миротворцах на неконтролируемом участке границы

11.10.19 23:14dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Россия пока не получала от украинских властей официального предложения о размещении миротворцев на российско-украинской границе. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах», сказал он, комментируя информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании разместить миротворцев на российско-украинской границе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона в Нормандском формате готова обсуждать восстановление контроля над государственной границей в ОРДЛО* с участием миссии ОБСЕ. 

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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