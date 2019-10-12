В Донецкой области зарегистрировано более 200 без вести пропавших военнослужащих

В Донецкой области в течение 2014-2019 годов зарегистрировано более 200 без вести пропавших военнослужащих. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области.
«В результате проверки по учетам ЕИС (единая информационная система – прим.) МВД Украины установлено, что в течение 2014-2019 годов с момента первой поисковой операции зарегистрировано 201 без вести пропавшего военнослужащего», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в базе данных находится более 900 ДНК-профилей неидентифицированных погибших на Донбассе.
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