В зону ООС приехала делегация военных из Словакии (Фото)

Делегация Вооруженных Сил Словацкой Республики с официальным визитом посетила район проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 11 октября, сообщил пресс-центр ООС.

Уточняется, что возглавлял делегацию начальник Генерального штаба ВС Словацкой Республики генерал Даниэл Змеко. Сопровождали иностранных партнеров заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев и Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Во время брифинга он ознакомил словацких коллег с текущей обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил, отметив постоянное нарушение режима прекращения огня со стороны противника. Также более подробно охарактеризовал обстановку на наиболее сложных участках линии соприкосновения.

Словацкая делегация побывала неподалеку передовых позиций одного из батальонов ВС Украины, где пообщалась с военнослужащими Объединенных сил.

В завершение официального визита иностранные партнеры ознакомились с особенностями пересечения линии разграничения, посетив КПВВ «Майорское», где обсудили вопросы с украинскими пограничниками.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!