Президент выступил за учет интересов инвесторов в «зеленой» энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым конструктивный диалог с компаниями, которые инвестируют в отечественный сектор производства электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом он заявил во время пресс-марафона 10 октября, передает «Обозреватель».

«Что касается вопроса "зеленого" тарифа, я с ним еще разбираюсь. Там очень сложная ситуация. Есть контракты со многими компаниями, мы же подписали, а теперь говорим: давайте менять тариф. Поэтому я думаю, что там проблема будет решена благодаря общению, в частности, с этими компаниями, которые уже имеют соглашения. Но найти надо нормальные тарифы, которые являются рыночными», – считает президент.

Глава государства акцентировал внимание Кабинета министров на необходимость поддержки плодотворных отношений с крупными инвесторами в украинскую возобновляемую энергетику с целью стимулирования их для дальнейших инвестиций.

«Я думаю, правительство знает, что мы не должны терять связи с компаниями, в частности иностранными, которые уже имеют контракты. Считаю, что они решат этот вопрос», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, утверждена Верховной Радой программа деятельности правительства предусматривает привлечение 50 млрд долл. инвестиций в течение 5 лет с целью обеспечения экономического роста на 40%.

За последние 5 лет в «зеленую» энергетику Украины иностранные и отечественные инвесторы вложили 2,5 млрд евро.

Напомним, что 3 июля во время встречи с представителями деловых кругов в Торонто Владимир Зеленский обещал создать в Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в «зеленую» энергетику. «Мы намерены улучшать их за счет упрощения бюрократических процедур и усиление защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому "зеленая" энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы», – заявил президент.

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