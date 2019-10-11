Прокурор САП признал, что от суда скрыли результаты экспертизы по «Роттердам+», – адвокат

В распоряжении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) есть результаты экспертизы, подтверждающие экономическую обоснованность принятия ценообразовывающей формулы «Роттердам+». Об этом заявила адвокат Ирина Одинец на своей странице в социальной сети Facebook.

Она напомнила, что ранее в средствах массовой информации появилась информация, согласно которой в НАБУ манипулируют результатами экспертизы. В этой связи Одинец обратилась с ходатайством к судье о предоставлении стороне защиты этих документов.

«Прокурор Виталий Пономаренко подтвердил, что такие экспертизы действительно есть, но САП может выбирать, что предоставлять судье, а что нет. И не считают нужным предоставлять именно эти экспертизы. По факту прокурор признал, что уважаемая экспертная организация – Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имеет мнение, отличное от мнения НАБУ и САП, поэтому пользоваться его выводами они не хотят. Как и не хотят предоставлять эти экспертизы суду, хотя ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо обязывает полно и беспристрастно изучить обстоятельства производства и выявить как те обстоятельства, что разоблачают, так и те, что оправдывают подозреваемого или обвиняемого. Мы же наоборот имеем яркий пример того, как прокуроры скрывают от суда невыгодные им экспертизы», – написала защитник.

По ее мнению, «манипулировать общественным мнением по делу "Роттердам+" у НАБУ и САП выходит очень удачно». «Теперь мы понимаем, что идет манипуляция не только в медиа, но и в суде, и в работе с экспертной оценкой. Это еще раз подтверждает политическую мотивированность этого дела и подтасовку доказательств со стороны НАБУ», – подчеркнула она.

Отметим, что ранее интернет-издание «Дело» опубликовало расследование, согласно которому САП пыталась манипулировать экспертизой. По мнению издания, попытки склонить экспертов к нужным выводам при проведении экспертиз могут свидетельствовать о наличии в действиях прокурора САП признаков должностных, а может и уголовных, преступлений.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!