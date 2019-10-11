Новые сроки разведения сил на Донбассе обсудят на следующей неделе

Трехстороняя Контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске на очередной встрече 15 октября определит возможности для разведения сил конфликта в Донбассе. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил российский «Интерфакс».

«Поскольку стороны конфликта самостоятельно не смогли развести вооружения в установленные сроки, вопрос об условиях и параметрах разведения будет вынесен на обсуждение Трехсторонней контактной группы 15 октября» – сказал источник.

Он напомнил, что разведение сил на пилотных участках – это одно из обязательных условий для проведения саммита в «Нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия). «Контактной группе предстоит определить новый интервал для разведения. В противном случае саммит глав государств "Нормандской четверки" в ближайшее время вряд ли состоится», – сказал источник.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бизнес западных стран оказывает давление на своих лидеров по вопросу снятия санкций с РФ, но на переговоры в «Нормандском формате« это не должно влиять.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!