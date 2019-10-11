Ценовые ограничения на рынке электроэнергии должны быть отменены, – Еврокомиссия

Ценовые ограничения (price caps) на рынке электроэнергии в Украине должны быть постепенно отменены, чтобы развивать конкуренцию. Об этом заявил глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач в интервью для издания ExPro Electricity.

Янез Копач отметил, что Украина должна постепенно отойти от применения предельных цен на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка, чтобы стимулировать игроков участвовать в этих сегментах рынка и развивать конкуренцию. Кроме того, price caps препятствуют интеграции украинского энергорынка с европейским.

«Это должно быть временная мера, с ограниченным во времени применением. В противном случае, такие жесткие административные ограничения не позволяют сделать реальный анализ экономической целесообразности всех заявленных амбициозных проектов, таких как полная синхронизация ОЭС Украины с ENTSO-E, строительство вставки постоянного тока между ОЭС Украина и Островом Бурштынской ТЭС, которое было этим летом анонсированное компанией "Укрэнерго". Также это создает барьер для интеграции энергетического рынка со странами-соседями», – заявил Копач.

По его мнению, ценовые ограничения на рынке электроэнергии Украины сыграли положительную роль, позволив избежать дестабилизации рынка на старте его работы, однако они принесли дополнительные вызовы, которые заключаются в том, что рыночные игроки демонстрируют ограниченный интерес к присутствию на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке.

Напомним, ранее Европейское энергетическое сообщество призвало к отмене административных ограничений на рынке электроэнергии, отметив в своем отчете, что поэтапная отмена механизма публичных спецзобязательств (PSO) и ценовых ограничений (price caps) на новом оптовом рынке электроэнергии с целью стимулирования участия на рынке и развития конкуренции должна стать высокоприоритетной задачей для Кабмина Украины и НКРЭКУ.

Бывший представитель президента в Кабмине Андрей Герус предлагал усилить ценовые ограничения, снизив их на 15-20%. Однако Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отказалась принимать такое решение.

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