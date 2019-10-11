Дело Маркива: МВД поможет обжаловать решение в Апелляционном суде

В настоящее время Министерство внутренних дел (МВД) Украины получило решение итальянского суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения за якобы причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, и работает над его переводом. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что МВД приложит все усилия для восстановления справедливости и освобождения Виталия Маркива. Позиция МВД остается неизменной: обвинение Виталия Маркива – абсурдно.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

В ГПУ заявили, что удивлены арестом украинского военного. «По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск», – заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Украинская сторона заявила, что обжалует приговор.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!