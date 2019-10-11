Снимались в «Ополченочке»: Российские актеры пополнили список угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины пополнило перечень актеров из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба Минкульта, опубликовав новый список.

По информации ряда СМИ, перечень был дополнен фамилиями четырех российских актеров за съемки в фильме «Ополченочка», который был снят на неподконтрольной территории Донбасса. Так, в списке есть данные российских актрис Натальи Колосковой и Марии Перн, а также российских актеров Юрия Миронцева и Анатолия Фалинского.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины» внесены изменения в Закон «О кинематографии», которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Во исполнение требований Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины» Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее в «ЛНР» также сняли первый художественный фильм «Ополченочка», который повествует о женском танковом экипаже, воюющем против украинской армии. Подготовительная работа над лентой началась в ноябре 2016 года, а сами съемки длились около четырех месяцев и завершились 3 октября 2018 года.

В «Ополченочке» были задействованы артисты Луганского музыкально-драматического театра, в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой.

Закрытый показ фильма состоялся 13 мая 2019 года в кинотеатре «Звездочка» в Донецке, а в июне «Ополченочку» показали в Луганске.

Уже после создания фильма прототип главной героини – командир танкового батальона «ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») – перешла на украинскую сторону. Теперь она готова выступить в Гаагском трибунале. Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода Дрюк на украинскую сторону.

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