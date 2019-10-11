«Не*ер (бесплатно) шастать»: КПП «Еленовка» смогли пересечь не все

Через «республиканский» КПП «Еленовка» сегодня, 11 октября, до закрытия не успели проехать до 50 автомобилей. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Пользователь с никнеймом «Вано» еще перед закрытием написал сообщение, что проехать смогут не все: «Я уехал оттуда в полпятого, передо мной до старого блокпоста было машин 100. Еще и "хвост" льготы виднелся. А там же еще и между полицией и блокпостом стоят. Поехал на "Каргил", чисто, а вдруг? И не. За полчаса продвижка машин на 10, только за счет выезжающих из очереди. Общая была – машин 60, наверное, и льготы в половину общей. Уехал и оттуда».

После закрытия КПП Андрей написал, что на Еленовке остались на ночевку «40-50 машин, примерно».

Также пользователи сообщают о том, что проезд был затруднен через все «республиканские» КПП.

«Сегодня по всем блокпостам у ребят акция "Не*ер (бесплатно) шастать". И то верно. Кому действительно надо, тот заплатит. Не заплатил – значит не сильно и было надо ехать», – написал Вано.

«Спасибо, конечно, за комфортный блокпост, но похоже эти условия не для людей, а для персонала. Обещанным 5-кратным увеличением пропускной способности и не "пахнет". Кстати, сроков ввода в эксплуатацию нового блокпоста на Каргиле не нашел», – прокомментировал ремонт, проведенный на КПП «Еленовка», Александр.

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