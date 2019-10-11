В Славянске открыли детский сад за 8 миллионов (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) после реконструкции открыли детский сад № 26. Ремонт начался еще в 2012 году и обошелся, в общей сложности, в 8 млн грн.

По словам жительницы Славянска Юлии Войковой, у которой двое детей дошкольников, она вскоре приведет в этот детсад дочь и сына. Она не скрывает, что очень ждала открытия сада.

«Очень необходим, потому что нужно уже на работу мне устраиваться. Деток надо устраивать в сад, чтобы было время найти работу», – говорит Юлия.

В заведении починили крышу, закупили новую мебель для игровых комнат и оборудование для пищеблока. Работать в саду будут 11 воспитателей. В будущем, мечтают педагоги, хотят открыть инклюзивную группу.

«Хотели бы. Если брать особенные группы, это – речевые группы, логопедические. На данный момент мы можем принять пока деток аутистов и деток с задержкой умственного развития», – пояснила заведующая детским садом № 26 Оксана Зарицкая.

Городских денег на ремонт не хватило, поэтому за помощью обратились к областной администрации.

«Реконструкция этого помещения началась еще в 2012 году. Согласно первоначальному проекту, должна была стоить 6 тыс. 400 по ценам 2012 года. Понятно, что в связи с инфляцией, корректировка была сделана. На сегодняшний день все работы обошлись в 8 миллионов. Из них, почти 4 миллиона – 50% – дала область. А 50% – это деньги местного бюджета. Вместительность 220 деток. Сегодня мы пока наполовину его заполняем», – рассказал мэр Славянска Вадим Лях

Однако, за забором заведения – нет тротуара и пешеходного перехода. Но глава города пообещал это исправить в ближайшее время.

Источник: ТК «Донбасс»

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