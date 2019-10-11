Вместо платья – форма: Жительницы Мариуполя рассказали, почему выбрали «мужские» профессии (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) в международный день девушек, представительницы прекрасного пола, выбравшие мужские профессии, рассказали, как справляются с нелегкой работой. Им приходится выезжать на передовую, ловить преступников и направлять экипажи для спасения жизни.

Так, пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко в 7:00 утра уже на работе. Работать ей приходится не в штабе, а на передовой. Кроме фотоаппарата берет с собой бронежилет.

«Это обстрелы, это раненые, это 200-е в том числе. Ты понимаешь, что в первую очередь должен выполнять свою работу. Должен выполнять свою задачу, задачу воина информационной войны», – рассказала Валерия.

А вот за порядком в городе следит патрульная Виктория Зозуля. По ее словам, работа опасная, но уже привыкла. На дежурствах женскую сумочку заменяет оружие. Патрульная говорит, что без поддержки родных долго не выдержала бы.

«Родители всегда поддерживают. Переживают и поддерживают. Супруг также в органах, в патрульной полиции, у нас такой семейный подряд. Максимальный риск опасности, присутствует ежедневно», – говорит Виктория.

Анна – диспетчер пожарной части. Рассказывает, что вызовов бывает немало. Особенно летом, когда жарко. Поэтому действовать нужно быстро. А для этого – считанные минуты. Говорит, что по-настоящему отвлекается только дома.

«Работа – на работе. Приходя домой, мы уже другие женщины. Профессия ответственная, но на семейную жизнь никак не влияет», – делится помощница начальника дежурной смены оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Донецкой области Анна Базаря.

Но, независимо от того, где работают девушки, сегодня они ожидают поздравлений с их праздником.

Источник: ТК «Донбасс»

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