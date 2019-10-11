Донетчина: Через КПВВ «Гнутово» мужчина пытался провезти патроны

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» вчера, 10 октября, пограничники задержали мужчину, который пытался провезти через линию разграничения патроны. Об этом сегодня, 11 октября. сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Гнутово" пограничный наряд с помощью служебной собаки, специально обученной на поиск боеприпасов, обнаружил мужчину, который пытались перевезти через линию разграничения 5 охотничьих патронов», – сказано в сообщении.

Уточняется, что по данному факту пограничники из состава Объединенных сил подготовили и направили уведомление в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

«Гражданина вместе с находкой передали представителям Нацполиции для принятия соответствующего правового решения», – отметили в Госпогранслужбе.

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