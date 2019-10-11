Стало известно, зачем Богдан встречался с послами G7

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан провел встречу с послами стран «Большой семерки», аккредитованными в Украине. Об этом сегодня, 11 октября, сообщила пресс-служба Офиса главы государства.

Андрей Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь Украине, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран «Большой семерки» и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ.

Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе шаги, предпринимаемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском.

Андрей Богдан проинформировал дипломатов об ожиданиях украинской стороны от встречи в «Нормандском формате».

Участники встречи уделили особое внимание новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.

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