Пристайко: Зеленский предпринимает последнюю попытку не допустить на Донбассе «Приднестровья»

Усилия президента Украины Владимира Зеленского по активизации переговоров в «Нормандском формате» имеют целью не допустить реализацию на неподконтрольной украинской власти части Донбасса приднестровского сценария. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Радио Свобода».

«Мы в первые дни нападения на нас России осознавали, что, наверное, речь идет о создании Приднестровья и на нашей земле ... Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона. И то, что сейчас делает президент Зеленский – это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд, который, если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразования, которые называется "ЛНР", "ДНР", будут все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина», – сказал министр.

Дата встречи лидеров «Нормандского формата» может стать известной на следующей неделе, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве 10 октября.

Ранее сообщалось, что в РФ заявили, что дата встречи в «Нормандском формате» будет определена после завершения этапа подготовки.

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