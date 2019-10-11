Верняев завоевал бронзу на чемпионате мира в многоборье

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, уроженец Донецка, завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье.

26-летний украинец, по сумме дисциплин получил 86.973 баллов, опередив двух представителей Китая, Сяо Жотэна (86.690) и Сан Вэйа (86.523).

Другой представитель Украины Петр Пахнюк вошел в десятку сильнейших, заняв девятое место.

Верняев, впервые в карьере, стал призером чемпионата мира в многоборье. Более того, это первая медаль Украины в многоборье за времена независимости. При этом на Олимпийских играх в Рио в этой дисциплине он завоевал «серебро».

Источник: «Футбол.ua»

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