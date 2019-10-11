В Славянске 10- и 12-летний мальчики гуляли по городу сами ночью

В центре Славянска (Донецкая обл.) около 23.00 сотрудник ювенальной превенции остановил двух несовершеннолетних, которые бежали по центру Славянска. Выяснилось, что ребята, 10 и 12 лет, гуляли и домой возвращаться не собирались. В это время родители пытались самостоятельно разыскать своих детей. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Славянский райотдел полиции.

10-летнего парня полицейский узнал, ведь он воспитывается в семье, которая состоит на учете, как семья в СЖО (сложные жизненные обстоятельства). Мать рассказала полицейским, что сын уже неоднократно уходил из дома, и она не может справиться с его воспитанием, и попросила помощи у полицейских – повлиять на ее ребенка, склонного к нарушению правил и норм поведения. Парень был помещен в Центр социально-психологической реабилитации, где с ним будут работать специалисты.

А когда полицейские привезли домой 12-летнего мальчика, их встретила заплаканная мать. Женщина рассказала, что уже более трех часов пытается разыскать сына: обзвонила всех друзей и одноклассников, прошла по местам, где он обычно гуляет, но безрезультатно. В полицию не обращалась, потому что стеснялась.

С детьми и взрослыми проведена профилактическая беседа.

Взрослые должны понимать, что оперативно найти ребенка можно только в случае своевременного обращения к полицейским его родителей – в противном случае, к моменту начала поисков, он уже может находиться уже в другом городе или области.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!