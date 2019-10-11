До выборов на неподконтрольном Донбассе могут пройти десятки лет, – замглавы МИД

Выборы на неподконтрольном Донебассе состоятся только тогда, когда будут созданы необходимые условия для проведения избирательного процесса, на что могут понадобиться и десятки лет. Об этом заявил в Херсоне накануне вечером во время встречи в рамках проекта «Диалоги об Украине» заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, сообщает «Укринформ».

«Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те, выдуманные ими», – отметил Бондар.

По его словам, это означает, что до момента выборов «мы можем идти и десятки лет. И это надо понимать».

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