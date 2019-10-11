Купили бракованный гаджет: В Мариуполе специалисты рассказали, как защитить свои права (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) местный житель обратился на «горячую линию» телеканала и пожаловался, что купил в магазине дорогой ноутбук, а он оказался бракованным. Специалисты рассказали, как в таком случае потребителям отстоять свои права.

Так, мариуполец Никита Ковалев купил себе ноутбук для работы. Но уже через 2 дня вернул гаджет в магазин. Он оказался сломанным.

«Мы договорились, что они отправят его в сервисный центр, где проведут экспертизу. Если это заводской брак, то они обменяют или отдадут деньги», – рассказал Никита.

На теханализе ноутбук пробыл больше определенного срока. По результатам проверки был выявлен заводской брак. Но ни обмена товара, ни возврата денежных средств не предоставляют. Парню сообщили, что ноутбук вроде отремонтировали. Но сколько он проработает – неизвестно. Технического заключения никто не дает. Комментировать эту ситуацию руководство магазина также отказывается.

«Я хочу проконсультироваться, но администратор все время убегает. С нами никакого диалога не ведет», – сказал Никита.

На месте работала полиция. «Заявителю посоветовали обратиться в общество по защите прав потребителей, которые есть в городе Мариуполе. Посоветовали снова написать заявление», – пояснила сержант полиции Оксана Мещанин.

В управлении Госпотребслужбы отметили, если дефектов при покупке не было обнаружено, можно рассчитывать только на ремонт. Замена или возврат денег осуществляются, если товар невозможно починить. Но пока гаджет в техсервисе – можно получить другой.

«Есть перечень товаров, составляющих обменный фонд. Есть такой пункт, как персональные компьютеры, ноутбук – это тоже персональный компьютер. Поэтому нужно создавать такой фонд. И они должны предоставить почти такой же ноутбук в пользование на период пока чинят ваш», – прокомментировал заместитель начальника Госпродпотребслужбы в Донецкой области Виталий Кириянков.

Также, по словам специалистов, для того, чтобы получить товар во временное пользование, нужно написать заявление. В противном случае за каждый лишний день ремонта можно требовать компенсацию. За 1 день – минус 1% от стоимости товара.

Источник: ТК «Сигма»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!