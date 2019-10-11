Порыбачил: Житель Славянска принес в полицию мешок с патронами (Фото)

В Славянском районе (Донецкая обл.) 48-летний местный житель сдал в полицию почти 300 патронов, которые он нашед в озере недалеко от берега. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«К полицейским обратился местный житель 1981 года рождения и сообщил, что когда рыбачил обнаружил в водоеме мешок с патронами», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 275 патронов калибром 7,62 мм были изъяты правоохранителями.

В полиции напомнили гражданам, что при обнаружении оружия, боеприпасов, взрывчатки или просто подозрительных предметов, не надо брать их в руки, переносить или хранить. Необходимо немедленно сообщить о своей находке по телефону «102» и, по возможности, до прибытия правоохранителей не пускать других людей близко к опасному участку.

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