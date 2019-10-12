Сводка из зоны ООС за 11 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

два раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

у Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

у Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала этого периода НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

дважды у Водяного – из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм;

вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

В «ДНР» сообщили об обстрелах своих позиций в районе Старомихайловки, Новой Марьевки, Ужовки (до переименования Ленинское). Применялись СПГ, 2 РПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.

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