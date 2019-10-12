В ОБСЕ рассказали о российских поездах с ГСМ в Ясиноватой

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ увидели во временно неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой (Донецкая обл.) поезд, который вез горючее. Об этом говорится в отчете Миссии.

«10 октября возле железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели видели поезд, следовавший на северо-запад, в составе локомотива и не менее 4 цистерн для перевозки топлива, 1 вагон с гравием и еще как минимум 4 вагона (рассмотреть, пустых или груженных, не удалось)», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что не менее чем на 3 вагонах были административные номера Российской Федерации, а по крайней мере еще на 3 других вагонах – логотип банка, зарегистрированного в Российской Федерации.

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