Отопительный сезон: В «ЛНР» угарный газ убивает людей

На временно неподкнтрольной украинскому правительству территории Луганской области одна женщина погибла, другая доставлена в реанимацию в результате отравления угарным газом. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает «МЧС ЛНР».

Так, в Антраците, п.В.Нагольчик, ул. Суворова, 4 в результате нарушения правил эксплуатации твердотопливной печи, (отсутствие тяги), в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести доставлена женщина 1975 г.р. с диагнозом отравление угарным газом. На месте происшествия пожара не было.

В тот же день в Антрацитовском районе, п. Каменный, ул. Суворова, 43. По предварительной причине – нарушение правил эксплуатации твердотопливной печи (отсутствие тяги), вследствие отравления угарным газом погибла женщина 1938 г.р. На месте происшествия пожара не было.

Кроме того отмечается, что ликвидировано 4 пожара, на одном из которых пострадал человек.

Как сообщалось ранее, в «Л-ДНР» шесть человек отравились угарным газом, есть погибшие.

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