Ползем, не двигаемся: Ситуация в пунктах пропуска утром 12 октября

Сегодня утром, 12 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 октября через КПВВ последовало 43,5 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 10585 человек и 1135 транспортных средств;
- «Марьинка» – 10130 человек и 1680 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 9205 человек и 1615 транспортных средств;
- «Гнутово» – 4710 человек и 1030 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 8815 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд в КПВВ находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 20/70;
- «Марьинка» – 0/100;
- «Новотроицкое» – 25/20;
- «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Анжела: «7:31. Автоочередь от полиции за поворот»;
- Александр: «9:05. Пешая на посту ДНР в Украину вся клетка заполнена. Движется нормально».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Александр: «5:37. Александровка на выезд: льгота до моста, общая до середины моста, активно подъезжает суперльгота»;
- Екатерина: «7:10. На Каргиле в Украину общая на середине моста, льгота до моста»;
- Александр: «8:11. На Каргиле в Украину очередь очень большая, плюс перевозы своих же утырков пропускают... Это самая большая проблема»;
- OO: «9:01. Очередь, давно такого не видели. Ползем, не двигаемся. И слева льгота не стесняется».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Алекс: «5:20. Еленовка на выезд, очередь уже за магазином. Машины подъезжают активно»;
- Руслан: «6:35. Еленовка почти до поворота, пошел первый запуск»;
- Валерий: «7:33. Новотроицк в Донецк машин 60. Темп хороший».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»)
- Вано: «:23. Гнутово: общая до магазинчика, льгота только перед самым бп. Движение есть».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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