ОБСЕ зафиксировала уменьшение вдвое количества взрывов в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и рост в Луганской. Об этом сообщается в отчете Миссии.

Так, в течение суток 9 октября наблюдатели зафиксировали около 70 взрывов в Донецкой области. За предыдущий день их было вдвое больше – около 140.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и северо-востоку от Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка), на восток от Майорска (подконтрольный правительству, 45 км на северо-восток от Донецка), а также на юге и юго-востоке от Пищевика (подконтрольный правительству, 84 км на юг от Донецка).

В то же время, в Луганской области Миссия наоборот констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (22), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (12 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в районах на запад и западно-юго-западу от Кадиевки (бывший Стаханов; неподконтролен правительству, 50 км на запад от Луганска), на юго-восток от Золотого (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска) и на юго-восток от Попасной (подконтрольный правительству, 59 км на запад от Луганска).

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