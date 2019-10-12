Украина должна восстановить контроль над границей на Донбассе, – заявление Евросоюза

Восстановление Украиной полного контроля над государственной границей на Донбассе является необходимым для выполнения минских соглашений. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Мы еще раз настаиваем на нашей позиции, что полный контроль Украиной над государственной границей имеет очень важное значение для выполнения минских договоренностей», – заявили в Евросоюзе.

В ЕС также подчеркнули, что все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны покинуть территорию Украины.

Относительно местных выборов на территории ОРДЛО», то для их проведения по украинскому законодательству должны быть созданы все необходимые условия, прежде всего в сфере безопасности.

«Надлежащие условия являются необходимыми для проведения, согласно законодательству Украины, местных выборов в отдельных районах Донбасса под надзором БЮРО и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и призываем Россию и поддерживаемых ею вооруженных формирований к конструктивному подходу в этом плане», – говорится в заявлении Евросоюза.

Как сообщалось ранее, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что выборы на неподконтрольном Донебассе состоятся только тогда, когда будут созданы необходимые условия для проведения избирательного процесса, на что могут понадобиться и десятки лет.

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