Украина передала Италии имена итальянцев, воевавших в НВФ на Донбассе

Украинская сторона передала Италии имена по крайней мере 25 итальянцев, воевавших на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом заявил координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак, передает УНН.

«Мы нашли 25 итальянцев с паспортами, с номерами телефонов, которыми они пользовались на нашей территории, которые воевали на стороне сепаратистов, и трем, если я не ошибаюсь – возможно на сегодняшний день больше – объявлено заочное подозрение. Мне будет интересно, как итальянская сторона на это будет реагировать, когда дело направят в Интерпол против тех людей, которые воевали на стороне террористов, и каким образом собирается итальянская сторона их выдавать украинскому правосудию. Тогда мы увидим лицо итальянского или европейского правосудия», – сказал он.

Он не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли украинская сторона действительно передать списки этих имен в Интерпол.

«Эти списки есть уже давно у посла в Италии, я уже давно прислал эти списки в посольство. Я послал эти списки в Генпрокуратуру, в СБУ и МВД. В Министерстве внутренних дел передали также итальянской стороне, в том числе лично передавал Арсен Аваков. То есть в Италии есть эти списки. Там есть и списки террористических организаций на итальянской территории, которые занимаются непосредственно вербовкой наемников, которых посылают на Донбасс», – заявил Антонищак.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

В ГПУ заявили, что удивлены арестом украинского военного. «По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск», – заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Украинская сторона заявила, что обжалует приговор.

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