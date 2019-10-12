Марчук предложил Штанмайеру пообщаться с представителями разведки, чтобы узнать о деталях войны, которую Россия ведет в центре Европы

На создание условий для выборов на Донбассе, то есть реализации «формулы Штайнмайера», нужны годы. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, обращаясь к президенту ФРГ Франку Вальтеру Штайнмайеру.

Марчук напомнил, что первые демократические выборы в Западной Германии состоялись в 1949 году, то есть через четыре года после окончания Второй мировой.

«И я уверен, что господин Штайнмайер хорошо знает почему на подготовку и проведение этих первых выборов нужно было чуть больше 4 лет. В связи с этим у меня вопрос к опытнейшему европейскому политику господину Штайнмайеру: Вы действительно подзабыли, что в начале необходимо было всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы?», – поинтересовался политик.

По его мнению, не лишним был бы и «Нюрнбергский (или теперь Гаагский) трибунал».

Кроме того, Марчук предложил президенту ФРГ пообщаться с представителями немецкой разведки, чтобы узнать о деталях войны, которую Россия ведет в центре Европы.

«Господин Штайнмайер, у нас уже 6-ой год идет война с Россией, маскируемая ей под наш внутренний конфликт. Вызовите начальника Внешней разведки (Bundesnachrichtendienst) Вашей страны и потребуйте полный доклад о войне на украинском Донбассе. Думаю, госпожа Меркель возражать не будет. Господин Бруно Кааль (Dr. Bruno Kahl) возглавляет Вашу Внешнюю разведку уже три года и должен владеть информацией, что действительно происходит на востоке Украины, где уже 6-ой год идет реальная война в Европе. Правда, для детального доклада вызовите и его заместителя генерал-майора Вернера Щесны (Generalmajor Werner Sczesny), который курирует в разведке военные вопросы. Он уж точно знает все нужные Вам детали об этой войне. Мне трудно поверить, что они хоть как то принимали участие в подготовке того вашего предложения господину Лаврову, которое россияне назвали "формулой". Может руководители Внешней разведки Вашей страны, знающие реалии нашей пятилетней войны с Россией, подскажут, что Вам нужно сделать с этой Вашей "формулой"», – написал Марчук.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

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