Людей немеряно: Ситуация в пунктах пропуска днем 12 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Светлана: «13:46. Майорск: машин больше ста в сторону Украины. Пеших очень много с обеих сторон»;

Даниэль: «12:16. На Горловке в обе стороны почти полная сетка, на Майорске хвост от навеса для автобусов метров 8, пропускают живенько везде».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «10:45. Каргил в Донецк за час подвинулись на 15 машин»;

Валерий: «11:16. Каргил в сторону Донецка. Основная 50-55, льгота 30. В основной за час на 6 машин продвинулись»;

Андрей: «11:51. На Каргиле льготой рулят перевозы. Обычная льгота стоит. Основная 10 машин в час. Это в Донецк»;

Татьяна: «12:00. На Марьинке в Донецк около 60 машин»;

Young 4istya: «12:37. На Каргиле в Донецк основная очередь в несколько рядов, 100 точно есть, может 150 даже»;

Young 4istya: «12:38. Основная на середине моста, льгота на съезде с моста, пропускают 4 машины в 15 мин., 2 основной и 2 льготной».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анна: «10:12. Льготки в Донецк на Еленовке нет, только суперльготка»;

Руслан: «10:55. На Еленовке в Донецк машин 200»;

Ната: «10:58. Еленовка в Украину. Приехали в 7:45. Сейчас 10:10 стоим 96 в основной, 15 льгота. Связи нет. Протяжка в пол часа где-то 5-6 машин»;

Наталья: «11:24. Примерно 80 авто на Еленовке в Донецк, за 1,5 часа проехали машин на 10»;

Анна: «11:32. Еленовка на выезд из Донецка 160 машин»;

Валерий: «11:37. Еленовка в Донецк машин до ларька сигаретного»;

Наталья: «11:40. В Еленовке на Донецк уже машин 150, за сигаретный ларек машин 60 уже, связь плохая, движемся 2 машины в 10-15минут»;

Павел:»12:09. На Еленовке ж**па на выезд!!!»;

Aлекс: «12:59. Ехал сегодня через Еленовку в Украину! Хочу сказать: "С каждым пересечением я начинаю эту волшебную республику ДэНэРу ненавидеть все больше и больше"!!! В 5:00 я стал в очередь где-то 45-м... Выехал с таможни уже после 10 часов...! Украина – 10 минут с момента пересечения нуля...! Вчера была попытка выехать – не произошло сие чудо»;

Наталья: «13:39. На Еленовке такая же большая очередь и практически без движения. За пять часов продвинулись наполовину очереди»;

Алина: «14:26. Очередь аж до моста. Людей немеряно».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Вано: «14:02. На Гнутово пускают раз в 15 минут. Машин по 10. Нормально. На Пищевике вообще нет очереди, можно сказать, бодро работают».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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