СЦКК снова зафиксировал нарушения минских соглашений на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают обстрелы из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на Совместный цент р координации и контроля (СЦКК).

Так, 11 октября противник совершил обстрел вблизи населенного пункта Новолуганское, а сегодня, 12 октября, НВФ стреляли вблизи населенного пункта Водяное, применив запрещенные минского соглашениями минометы калибра 120 мм (12 мин).

«Украинская сторона СЦКК призвала представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима" Тишина "со стороны незаконных вооруженных формирований, а также настаивала оказать влияние на НВФ РФ с целью сохранения достигнутого перемирия», – отмечается в сообщении штаба.

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