Донецкая сотня: Область отправила на срочную службу первых юношей (Фото)

Донетчина делегировала около сотни своих жителей на срочную службу в Вооруженные Силы Украины. Торжественная церемония отправки призывников состоялась в центре Мариуполя, на площади напротив Донецкого академического областного драматического театра. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«В этом строю вы – лучшие представители Донбасса, ведь защита родной земли, дома, семьи с незапамятных времен считалась самым почетным делом для юношей», – отметил во время торжественного митинга военный комиссар Донецкого областного военного комиссариата полковник Александр Сергеев.

Девяносто юношей сразу после торжественной церемонии отправились в Учебный центр «Десна», где в течение трех месяцев будут овладевать армейские специальности Сухопутных войск ВС Украины.

Во время осенней призывной кампании, ряды украинской армии и других силовых структур пополнят около 500 призывников из Донецкой области. Все они будут проходить службу в других регионах, без привлечения в состав операции Объединенных сил.

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