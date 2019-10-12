Пристайко рассказал, каких шагов Украина ожидает от России на Донбассе

Россия уже сейчас способна предпринять конкретные шаги для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, в частности забрать оттуда своих военных и вооружение и прекратить финансирование ОРДЛО*. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу».

«На самом деле одного решения Путина достаточно, чтобы Россия начала двигаться в том направлении, которого хотят все, в первую очередь Украина. Есть абсолютно конкретные шаги, которые можно было бы начинать делать прямо сейчас. Например, убрать из оккупированного Донбасса российское армейское руководство и наемников, которые там находятся, прекратить финансирование, благодаря которому Россия подкармливает эти территории, ведь они явно не являются самодостаточными, дать команду вывести из территории Украины тяжелое вооружение и не выдавать больше российских паспортов», – сказал Пристайко.

Он отметил, что Россия завезла на оккупированный Донбасс множество техники и снарядов, которых им хватит на следующие сто лет.

«Они могут просто бомбить наших военных бесконечно долго. Именно поэтому мы хотим не сидеть и просто ждать шестой, седьмой, восьмой год, а использовать санкционное давление Европы как шанс заставить Россию пойти на уступки», – подчеркнул глава МИД.

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