В Донецкой области мужчина убил родителей молотком

Житель Мангуша (Донецкая обл.) во время ссоры убил своих родителей. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Вчера, 11 октября, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что совершил «страшный поступок», однако, какой именно, объяснить не смог. Как оказалось, во время ссоры он убил своих родителей. Что именно подтолкнуло 37-летнего мужчину к совершению жестокого преступления выясняются полицейские.

Преступление произошло около 12:00 в одном из населенных пунктов Мангушский района. Установлено, что между сыном и его родителями возник бытовой конфликт, а впоследствии словесная перепалка приобрела тяжелым последствиям. Мужчина нанес 69-летним родственникам удары молотком, не совместимые с жизнью.

Придя в себя, мужчина позвонил в полицию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит либо лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас преступник задержан в порядке ст. 208 уголовного-процессуального кодекса Украины.

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