Более 50% украинцев не поддерживают предоставление русскому языку статуса второго государственного, – опрос

56% опрошенных украинцев не поддерживают идею предоставить русскому языку статус второго государственного для достижения мира на Донбасе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 11 октября.

29,5% – поддерживают предоставление русскому языку статуса второго государственного, 14,4% – затруднились с ответом, 56% – против.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщалось ранее, дею переговоров с «главами Л-ДНР» поддержали более 41 % украинцев, более 50% украинцев выступают против особого статуса Донбасса.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: