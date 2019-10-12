В «ДНР»: Жителя Донецка приговорили к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»

Житель временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка Александр Тимофеев приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает «МГБ ДНР».
Его обвиняли в «шпионаже». Якобы он «осуществлял сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники Народной Милиции ДНР в целях передачи разведывательной информации представителям СБУ».
Тимофеев был задержан в 2017 году при пересечении линии разграничения.
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