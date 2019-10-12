Новый обмен пленными будет касаться трех групп людей, – Пристайко

Новый обмен пленными с Россией будет касаться трех групп людей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Радио Свобода».

«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Среди них есть группы все и даже еще одна группа тоже там. Скажем так, три группы людей, мы хотим обменять», – сказал он.

В то же время, министр не назвал конкретных дат обмена.

«В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. И я просто стараюсь не говорить ни о датах, ни о количестве обмена, никаких не давать данных. Потому что действительно судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой, может решиться просто невнимательно сказанным словом», – пояснил он.

Отвечая на вопрос свидетельствует ли массовое вынесение приговоров во временно неподконтрольных украинскому правительству Луганске и Донецке о готовящемся обмене он пояснил, что «это необходимая часть процесса».

«То есть, можно считать, что да», – сказал он.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: