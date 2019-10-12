Генштаб усилил боевую готовность ВСУ

Боеготовность военных частей Вооруженных сил Украины будет усилена в течение выходных и праздничных дней – до 14 октября. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Повышена охрана военных объектов, дежурные и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.

«В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усилена боеготовность военных частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач», - говорится в сообщении.

Также в Генштабе призвали граждан воздержаться от незаконного проникновения на охраняемые, а также от провокационных действий рядом с военными объектами.

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