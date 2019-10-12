Итальянский суд обнародовал объяснение приговора нацгвардейца Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы

Суд присяжных в Италии обнародовал мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам заключения по обвинению в причастности к гибели. сообщает «Радио Свобода».

Судьи считают, что 24 мая 2014 года Маркив на горе Карачун по своей боевой позиции имел хороший обзор на фабрику Zeus Ceramica и железную дорогу, неподалеку от которой погибли итальянский фотограф Андреа Роккелли и россиянин Андрей Миронов.

«В засаде против журналистов Маркив принимал активное участие», – говорится в итоговой части приговора, текст которого содержит 176 страниц.

Суд принял во внимание статью журналистки Иларии Морани, которую называют «признанием солдата и важным элементом доказательной базы обвинения». Защита Маркива считает публикацию «свободной ложной интерпретацией телефонного разговора», который состоялся между Маркивым и итальянскими журналистами.

«Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижения журналистов по направлению поезда, начал действовать, "стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров", и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска (ВСУ)», – пишут присяжные в тексте-мотивации приговора.

Как утверждают судьи, «сам обвиняемый подтвердил такую ​​реконструкцию фактов, когда заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме сепаратистов, было нормальным подозрительно наблюдать за гражданскими как вероятными противниками, ведь они могли предоставить полезную информацию сепаратистам». Таким образом, говорится в документе, используя АК74 (автомат Калашникова) обвиняемый участвовал в первой стрельбе против журналистов у стены фабрики Zeus Ceramica.

«Не сумев достичь цели (журналистов) с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать через оптический прибор оружия, информируя через своего командира войско («используя тяжелую артиллерию») с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов (журналистов) в лесу, где они скрылись. Затем с помощью радиоустройства, которым владел Маркив, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными», – так воссоздали ход событий присяжные судьи.

Суд присяжных Павии решил утверждать, что «Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конфенции 1950 года по защите гражданских во время войны». Документ запрещает насилие в отношении лиц, прямо не вовлеченных в конфликт, включая журналистов, которые освещают события на войне, напоминают присяжные. В тексте приговора говорится, что нападение украинских сил прошло без какой-либо провокации или атаки со стороны противоположной стороны. Зато, считают авторы приговора, «нападение (украинских сил – прим.) Было направлено против журналистов при исполнении их права на сбор информации о действующем конфликте». Адвокаты нацгвардейца настаивают, что выстрелы раздавались со стороны пророссийских боевиков, а Маркив, будучи в дружеских отношениях с журналистами, не мог умышленно способствовать убийству иностранных репортеров.

Судьи отвергли аргументы стороны защиты, указав, что не были предоставлены веские документальные доказательства или свидетельства, которые опровергали причастность солдата к инциденту. Свидетельство украинских военных на процессе названы неопределенными, противоречивыми. Описывая в мотивационной части место трагического события, судьи, как и в материалах досудебного следствия, продолжают говорить об инциденте «в условиях гражданского конфликта в Украине, где правительственные войска противостояли пророссийским сепаратистам». Ведущими свидетелями судьи назвали француза Ругелона – «надежный свидетель» и итальянку Морани – «журналистку-профессионала». Как известно, защитники Маркива считают фоторепортера Ругелона «не столько свидетелем, как потерпевшим», а журналистку Морани такой, что «с целью огласки значительно превысила и исказила услышанную от солдата информацию».

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