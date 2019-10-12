Как ремонтируют дорогу у КПП «Горловка»: Скопились очереди (Фото)

Представители «ДНР» начали работы по ремонту дорожного полотна по направлению к КПП «Горловка». Это вызвало затруднение движения автотранспорта. Об этом сегодня, 12 октября, местные жители сообщают в социальных сетях.
Также опубликовано фото дорожных работ.
«В сторону Горловки на днр треш. С 10 утра до 12 очередь стояли на украинский пост, с 12 до сих пор стоим на первый пост днр, до таможни там еще столько же», – сообщает Светлана.
Кроме того Ирина отмечает, что в районе поста практически не работает мобильная связь.
Пересекающие КПП также опубликовали фото людей, которые стоят в очереди.
Фото: Пешая очередь в сторону Горловки, блокпост «ДНР»
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