Церковь Эллады признала автокефалию ПЦУ

Внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ). Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Facebook.

«Благодарен моему брату во Христе, главе Священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальными церквями во всех сферах», – написал митрополит Епифаний.

Он отметил, что Грецию и Украину связывают «много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества».

«Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными церквями Греции и Украины – еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!» – уверен предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епифаний надеется на свой визит в Афины «в недалеком будущем», чтобы лично выразить признательность архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму, иерархам и всей полноте Церкви Греции.

Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ). С этого момента официально существует каноническая Православная церковь Украины. В этой связи церквям Московского патриархата, действующим на территории страны, предложено присоединиться к Единой поместной православной церкви Украины. В частности, в Донецкой области с соответствующим призывом выступил архиепископ Донецкий и Мариупольский УПЦ КП, руководитель Донецкой епархии Православной церкви Украины владыка Сергий (Сергей Горобцов).

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