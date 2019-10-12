Туман из Донецкой области завоевал пятое место на соревнованиях полицейских собак в Чехии (Фото)

Кинологическая команда полиции Донецкой области вошла в пятерку лучших на кинологических соревнованиях в Чехии. Полицейский пес Туман под руководством инспектора кинологического центра полиции Донетчины Тараса Кубы завоевал 5-е место из 21-го на международном чемпионате по многоборью кинологов. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается, что Украину также представляли кинологи из Киевской и Закарпатской областей. Основные направления, по которым оценивалась служебная собака – это задержание преступника и розыск лица по запаховым следам. Условия соревнований были максимально приближены к реальным, ведь именно так тренируют своих собак чешские кинологи. На первом этапе участники преодолевали реальные препятствия – стены, город, водоем, продвигались тоннелями. На втором, основном, – показывали навыки следовой работы. Собаки должны были отыскать след злоумышленника в городской застройке, в темных помещениях, в полях и лесах.

«Отличие работы чешских полицейских собак и наших в том, что собака должна отобрать запаховый след преступника в сложных условиях. То есть на этом следе рядом были ложные следы, и пес должен был выбрать правильный, пройти по нему около километра и найти вещи, потерянные преступником», – рассказал Куба.

Также еще одной задачей для Тумана стало задержание правонарушителя при активной обороне и при побеге. Одно из испытаний состояло в том, чтобы собака самостоятельно принял решение о задержании лица.

«Было смоделирована ситуация, когда кинолог с собакой оказывали условному пострадавшему медицинскую помощь. В этот момент на них нападал один преступник, а через некоторое время другой, и пес должен был задержать обоих», – отметил кинолог.

В разделе защитной службы собаки показывали навыки удержания правонарушителя на определенной грани, а не кусая его. Лучше Туман показал себя в следовой работе и поиске гильз, которые нашел меньше чем за пять минут, и в задержании правонарушителя. Чешские судьи оценили мотивированность собаки, ее умение работать на длительной дистанции. В ряде упражнений оценивалась также тактика действий кинолога, который заранее не имел представления, что происходит на месте происшествия и должен был быстро сориентироваться и принять правильное решение.

Отмечается, что четырехлетний Туман уже второй раз принимает участие в соревнованиях в Чехии, и в этот раз значительно улучшил свой предыдущий результат. Тренируется пес на практике – выезжает на места преступлений со следственно-оперативными группами.

«С начала существования нашего кинологического центра, а это 22 февраля 2017 года, мы ежегодно выезжаем на соревнования. Что касается чемпионатов Украины, то ежегодно мы занимаем призовое место в каком-то упражнении: в 2017 году это была лучшая выборка вещей, а в 2019 – лучшая защитная служба», – рассказал начальник кинологического центра ГУНП в Донецкой области Леонид Котов.

Сейчас в центре воспитывается 35 служебных собак. Хвостатые детективы помогли раскрыть 300 преступлений, в том числе несколько убийств и других тяжких правонарушений. С начала года помощью служебных собак было обнаружено 10 килограммов взрывчатки, 26 взрывных устройств, 2,5 тысячи боеприпасов.

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