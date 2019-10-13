В домах будет тепло: Благотворители раздали жителям прифронтовой зоны топливные брикеты (Фото)

Благотворительный фонд Каритас Краматорск в рамках проекта «Обеспечение базовых потребностей в различных секторах, включая денежную помощь, особенно уязвимых людей, пострадавших от конфликта в буферной зоне на востоке Украины» начал выдачу топливных брикетов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Брикеты для отопления домов в холодное время года получат жители буферной зоны Бахмутского района и ВГА Торецка, а именно, уязвимые категории: одинокие пожилые пенсионеры, люди с инвалидностью, тяжелобольные, одинокие родители, семьи с маленькими детьми.

Проект реализуется при поддержке Caritas Ukraine, Caritas Germany, German Humanitarian.

Социальные работники начали дистрибуцию топливных брикетов с пгт. Луганское, тем самым уже принесли тепло в первые 75 домов.

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