Первая в городе: В Славянске открыли детскую инклюзивную площадку (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 12 октября, в сквере «Мрія» состоялось открытие первой в городе детской инклюзивной площадки. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Инклюзивное пространство создано в рамках гранта ПРООН при поддержке правительств Швеции, Швейцарии и Дании. Реализовали проект благотворительный фонд «Славянская мечта» совместно со Славянским городским советом. Общая стоимость – 600 тыс. грн.

«Площадка построена за средства программы ПРООН в равном количестве со Славянским городским советом. То есть мы писали грант на ПРООН на 300 тыс. грн и 300 тыс. грн - поучаствовал городской совет», – пояснила «Донецким новостям» руководитель БФ «Славянская мечта» Евгения Алфимова.

Она отметила, что цель данной игровой площадки – место общения детей с особыми потребностями между собой, а также с другими юными горожанами. «Идея всего нашего сквера "Мечта" построена на инклюзии. В дальнейшем мы и будем ее развивать в этом пространстве. Каждый ребенок должен чувствовать себя ребенком. Он точно также хочет кататься на качелях, точно также хочет радоваться жизни. Это пространство, где могут общаться не только дети, но и мамочки. Для участия в мероприятии приглашены реабилитационные центры, которые работают в этом направлении, дети и родители с особыми потребностями», – продолжила Алфимова.

Организаторы превратили открытие площадки в семейный праздник: подготовили праздничную развлекательную программу с ярмаркой, мастер-классами, играми и концертными номерами.

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