Украинские военные рассказали об активности НВФ на участках, где должно быть разведение войск

Обострения ситуации на передовой ждут бойцы ко Дню защитника Украины. Об этом рассказали военные, которые находятся на позициях в Попасной (Луганская обл.), передает 5 канал.

«Мы готовимся. У нас видимость ограничена. Соответственно, с одной стороны это угроза, с другой – преимущество. Листья не шуршат, когда идет дождь. Можно ближе подойти – не будет слышно. Когда они сухие, то можно их не только увидеть, но и услышать», – говорит военнослужащий Александр.

От защитников Попасной до позиций НВФ чуть больше километра. Один из наблюдательных постов они обустроили на трассе.

«У них позиции находятся прямо перед нами! Но расстояние большое. Вряд ли они из автоматов сюда попадут. Из чего-то потяжелее, то да», – рассказывает боец Денис.

Ситуацию неподалеку от Попасной воины называют контролируемой. Днем враг огня не открывает. Ночью время от времени провоцирует стрелковым оружием.

«Заехала миссия ОБСЕ, провокаций поубавилось. Обстрелов почти нет. В основном постреливают. Смотрим, наблюдаем, контролируем обстановку», – объясняет Денис.

На такие провокации защитники не обращают внимания. Пока нет угрозы жизни и риска потерять позиции, оружие украинских защитников молчит.

«Стараемся не стрелять. Если уже есть угроза жизни, то тогда уже да. Открываем огонь. Не без этого! Я тоже хочу жить! У меня есть маленький ребенок. Они меня ждут тоже. Жив, здоров, все будет хорошо», – отмечает боец Денис.

Весь огонь НВФ направляют на соседние позиции, где планируется разведение сторон.

«Из-за этого там происходят провокации со стороны боевиков. Они хотят сорвать. Мы выполняем приказы и готовы выполнить любые. А они наверняка не заинтересованы, чтобы это разведение сторон состоялось, и на тех участках, где запланировано, активность, действительно, выше», – поясняет защитник Александр.

Бойцы уверены, что такая тишина возле Попасной продлится не долго. Обострения ситуации ждут ко Дню Защитника Украины. Поэтому оружие держат наготове.

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