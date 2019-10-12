Трем вузам-переселенцам Донбасса предоставят 62 млн на развитие инфраструктуры

На базе трех перемещенных вузов Донбасса будут воплощать проект за счет экономической поддержки деятельности ERA (Economic Resilience Activity). Он предусматривает обновление инфраструктуры в учреждениях, развитие дуального образования и наработки плана, который поможет им поддерживать результаты проекта после его окончания. Об этом шла речь во время совещания, которое провели специалисты Министерства образования и науки с представителями USAID, предает пресс-служба ведомства.

Предварительно международные партнеры провели отбор среди перемещенных вузов, оценивая их имеющуюся материально-техническую базу и потенциал для развития. Таким образом было отобрано три заведения – Луганский национальный аграрный университет, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля и Донецкий национальный технический университет.

Общий бюджет проекта ERA составляет 62 млн гривен. Их планируют направить, в частности, грантовую поддержку избранных вузов. А именно:

Луганский национальный аграрный университет. В заведении планируют обновить инфраструктуру – закупить новую мебель, компьютеры и лабораторное оборудование, чтобы улучшить учебный процесс. Кроме того, сельскохозяйственный университет США поможет луганскому вузу составить стратегический план развития. В нем выпишут возможные направления для сотрудничества с бизнес-партнерами, новых научных исследований, а также поддержки и развития уже наработанных результатов.

В заведении планируют обновить инфраструктуру – закупить новую мебель, компьютеры и лабораторное оборудование, чтобы улучшить учебный процесс. Кроме того, сельскохозяйственный университет США поможет луганскому вузу составить стратегический план развития. В нем выпишут возможные направления для сотрудничества с бизнес-партнерами, новых научных исследований, а также поддержки и развития уже наработанных результатов. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. Для того, чтобы поощрить промышленные и инженерные компании взаимодействовать со студентами технических специальностей, в пределах проекта в заведении изменят подход к этому направлению образования. Там оборудуют компьютерные лаборатории, установят качественное программное обеспечение и научат преподавателей работать с этими ресурсами.

Для того, чтобы поощрить промышленные и инженерные компании взаимодействовать со студентами технических специальностей, в пределах проекта в заведении изменят подход к этому направлению образования. Там оборудуют компьютерные лаборатории, установят качественное программное обеспечение и научат преподавателей работать с этими ресурсами. Донецкий национальный технический университет. В вузе планируют развить направление инновационного предпринимательства. Для этого приобретут новую мебель и оборудование, а также предоставят техническую поддержку и экспертизу от стартапа Sikorsky Challenge.

Важно, что в каждом университете будут заниматься внедрением и развитием дуального образования.

Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте. Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы. Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от учебы. В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя. На территории предприятия создаются учебные рабочие места для студентов, которые могут отличаться от обычного рабочего места наличием виртуального симуляционного оборудования. Важнейший компонент — наличие подготовленных кадров, которые выступают в качестве наставников.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!